Schwan blockiert Straße – Autofahrerin sorgt für freie Fahrt

Gräfendorf (dpa/lby) - Ein Schwan hat am Freitag auf einer Staatsstraße im Landkreis Main-Spessart für eine ungewöhnliche Verkehrsstörung gesorgt. Das Tier hatte sich auf der Fahrbahn niedergelassen und weigerte sich zu weichen, wie die Polizei mitteilte.

Eine Autofahrerin reagierte prompt: Sie sicherte die Stelle nahe Gräfendorf mit eingeschaltetem Warnblinker ab und verständigte die Polizei. Doch noch während des Telefonats nahm sie die Sache selbst in die Hand und lotste das Tier von der Fahrbahn. Trotz anfänglichen Fauchens gelang es ihr, den Schwan rund 100 Meter weit die Straße entlangzulocken, bis eine Lücke in der Leitplanke dem Vogel den Ausstieg von der Fahrbahn ermöglichte.

Der Schwan blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Zu den Beamten sagte die Autofahrerin jedoch, dass ihr das Tier bereits in den vergangenen Tagen in dem Bereich aufgefallen sei. Die Polizei informierte vorsorglich den zuständigen Jagdpächter.