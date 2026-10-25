SEK nimmt 26-Jährigen nach Bedrohung in Berchtesgaden fest

Berchtesgaden (dpa/lby) - Nach einem mehrstündigen Einsatz hat die Polizei in Berchtesgaden einen 26-Jährigen festgenommen, der eine Angehörige bedroht und sich mit einem Messer in einem Zimmer eingeschlossen hatte. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) griff am Nachmittag zu, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte.

Am Mittag hatte demnach eine Frau die Polizei alarmiert, weil ein Angehöriger sie in ihrer Wohnung verbal bedroht und sich danach mit dem Messer in einem der Zimmer eingesperrt habe. Weil Anhaltspunkte auf eine mögliche Gefahr für andere vorlagen, forderte die Einsatzleitung Kräfte umliegender Dienststellen, das SEK und eine Verhandlungsgruppe an. Die Wohnung wurde umstellt, da eine Gefährdung der Beamten wegen des Messers nicht ausgeschlossen werden konnte.

Am Nachmittag nahmen die Spezialkräfte den Mann fest. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Verletzt wurde niemand.