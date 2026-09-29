September in Bayern ungewöhnlich warm und sonnig

München/Offenbach (dpa/lby) - Hitzespitzen am Monatsanfang und eine ungewöhnliche Wärmephase am Monatsende haben die Temperaturen im September auch in Bayern deutlich über den langjährigen Durchschnittswert getrieben. Nach vorläufiger Auswertung dürfte der September 2026 im Freistaat zu den fünf sonnigsten seit 1951 zählen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im Monatsmittel erwartet der DWD in Bayern eine Temperatur von 15,3 Grad - und damit ein Plus von 2,5 Grad gegenüber dem langjährigen Vergleichswert von 12,8 Grad. Die Stationen München-Stadt und Gottfrieding im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau etwa meldeten am 8. September hochsommerlich-heiße 33,4 Grad Celsius.

Hitzespitzen, Luftfrost, Wärmephase

Nach der markanten Erwärmung zum Monatsanfang brachte die dritte Dekade in Bayern zunächst einen deutlichen Temperaturrückgang, stellenweise gab es sogar schon leichten Luftfrost. Im Alpenvorland zum Beispiel mussten Autofahrer mancherorts zum ersten Mal die Scheiben kratzen. «Der anschließende warme Monatsausklang war auch in Bayern ein außergewöhnliches Witterungsereignis», bilanzierten die Meteorologen.

Zugleich blieb der Freistaat im September deutlich zu trocken. Mit rund 36 Litern pro Quadratmetern Niederschlag wurde nur rund die Hälfte des Klimamittels von 72 Litern je Quadratmeter erreicht. Zugleich legten die Sonnenstunden um gut ein Drittel zu: 218 Stunden bedeuten ein Plus von etwa 36 Prozent.

Auch bundesweit verband der September sommerliche Temperaturen mit herbstlich frischen Nächten und Tagen. Zum Finale stellte sich nach Einschätzung des Wetterdienstes «eine Wärmephase ein, die im klimatologischen Vergleich außergewöhnlich war und für viele Menschen in Deutschland außerhalb dessen gelegen haben dürfte, was sie aus eigener Erfahrung kennen».