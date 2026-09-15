Sexueller Missbrauch von Kind - Verdächtiger in U-Haft

Kelheim (dpa/lby) - Weil er ein Kind in einem Waldstück sexuell missbraucht haben soll, befindet sich ein Mann aus Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft. Er habe über eine Social-Media-Plattform Kontakt zu dem Mädchen gehabt und sich mit ihr am Freitag im Landkreis Kelheim verabredet, teilte die Polizei mit. Der Vater der Minderjährigen zeigte die Tat bei der Polizei an. Die Ermittler identifizierten schließlich einen 35-Jährigen als möglichen Verdächtigen. Er war unter einem Pseudonym auf der Plattform aktiv. Die Beamten durchsuchten am Sonntag seine Wohnung und stellten Datenträger sicher. Diese sollen nun ausgewertet werden.