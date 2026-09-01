Sieben Verletzte und Sperrung nach Auffahrunfall auf der A8

Elchingen (dpa/lby) - Durch zu geringen Abstand und Unaufmerksamkeit ist es auf der Autobahn 8 bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Sieben Menschen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Autobahn wurde am Montag kurzfristig gesperrt, damit der Rettungsdienst arbeiten konnte.

Ein Auto habe wegen des Verkehrs gebremst und daraufhin auch zahlreiche nachfolgende Fahrzeuge - das Hinterste habe dann den Unfall ausgelöst. Ein Fahrzeug nach dem anderen sei nach vorn geschoben worden. Am Ende waren vier Wagen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.