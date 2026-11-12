Söder über Spider Murphy Gang: Münchner Lebensgefühl

München (dpa) - Als «lebendes Denkmal bayerischer Identität» hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Spider Murphy Gang gewürdigt und mit dem Ehren-Kunstpreis 2026 ausgezeichnet. Die Gruppe - um deren Song «Skandal im Sperrbezirk» im Sommer eine Sexismusdebatte entbrannt war - zähle zu seinen eigenen Lieblingsbands, sagte Söder bei der Preisverleihung am Abend. Der Kunstpreis wurde in sieben weiteren Kategorien vergeben.

«Die Spider Murphy Gang ist eine der besten bayerischen Bands aller Zeiten», schwärmte der Ministerpräsident. Sie habe den bayerischen Rock'n'Roll erfunden und präge bis heute die Musiklandschaft in Bayern. «Ihre unzähligen Hits sind Hymnen.» Lieder wie «Sommer in der Stadt» beschrieben das unverkennbare Münchner Lebensgefühl auf einzigartige Weise.

Gesellschaftskritische Themen

Die Spider Murphy Gang greife mit ihren Hits auch gesellschaftskritische Themen auf - «manchmal provokant, aber immer stimmungsvoll und mit Witz und Humor», sagte Söder.

Den Kultsong «Skandal im Sperrbezirk» hatte die Stadt Erlangen im Sommer auf die Liste unerwünschter Lieder gesetzt und den Festwirten der Bergkirchweih empfohlen, auf das Abspielen zu verzichten. Diese Lieder seien sexistisch und frauenfeindlich, hieß es. Zumindest im Fall des «Skandal»-Songs war die Empörung groß und der Song war in Erlangen trotzdem zu hören.

Sänger Günther Sigl stellte damals klar: Das Lied sei eine satirische Auseinandersetzung mit der Stadt München. Sie habe vor den Olympischen Sommerspielen 1972 die Prostitution aus ihrer guten Stube verbannen wollen und den Sperrbezirk eingeführt.

Kunst sei das Lebenselixier einer offenen Gesellschaft, sagte Kunstminister Markus Blume (CSU). Neben der Spider Murphy Gang wurden unter anderem der Jazzmusiker Michael Wollny und die Schriftstellerin Dana von Suffrin geehrt. Zudem erhielten 16 Künstlerinnen und Künstler den Kunstförderpreis.

Mit dem Kunstpreis würdigt die Staatsregierung seit 2025 Menschen, die sich - so heißt es - in herausragender Weise um die Kunst in Bayern verdient gemacht haben. Man wolle die Vielfalt der bayerischen Kunstszene präsentieren und das reiche kulturelle Schaffen in Bayern sichtbarer machen.