Steuerbetrug mit Luxusautos? - Festnahmen

Luxemburg/München (dpa/lby) - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA, englisch: EPPO) ermittelt gegen eine Bande, die unter anderem beim Verkauf von Luxusautos rund 10 Millionen Euro durch Mehrwertsteuerbetrug erschlichen haben soll. Drei Verdächtige wurden festgenommen, wie die Zweigstelle der EUStA in München mitteilte. Zuvor hatten Durchsuchungen stattgefunden.

Die Staatsanwaltschaft geht von einer kriminellen Organisation aus, die sich die EU-Regeln für grenzübergreifende Transaktionen zwischen den Mitgliedsländern für sogenannte Karussellgeschäfte zunutze machte. So sollen Firmen Steuerrückzahlungen eingefordert und bekommen haben, die ihnen nicht zustanden. Die drei festgenommenen Verdächtigen sollen mit ihrem Unternehmen als Zwischenhändler fungiert haben.

Elf Durchsuchungen gab es den Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung Nürnberg, dem Finanzamt in Aschaffenburg, der Kriminalpolizeiinspektion Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg. Luxusautos, Bargeld und Immobilien im Wert von einer Million Euro wurden beschlagnahmt.