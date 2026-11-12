Kahn über Fall Musiala: Bayern «hat Risiko mitgekauft»

München (dpa) - Oliver Kahn hat die Aussagen von Uli Hoeneß über Jamal Musiala und dessen neurologische Erkrankung kritisiert. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hatte zuletzt Zweifel geäußert, ob der Fußball-Nationalspieler zu alter Topform zurückfindet. Dabei erwähnte er Musialas Vertrag und sprach von einem «Dilemma». Kahn meinte, ein Club dürfe über die Zukunft von verletzten Spielern sprechen. «Aber er sollte nicht so tun, als sei es ein Akt besonderer Menschlichkeit, den Vertrag zu erfüllen, den er selbst abgeschlossen hat. Der Verein hat nicht nur die Leistung gekauft. Er hat das Risiko mitgekauft.»

Bei LinkedIn schrieb der einstige Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters: «Vereine nennen sich gern Familie. Problematisch wird es, wenn man von Familie spricht, solange es nichts kostet, und in Zahlen redet, sobald es teuer wird.» Wer Verantwortung trage in einem Topclub, der «muss Menschen in Zahlen übersetzen», fand Kahn. «Die entscheidende Frage ist, ob er noch zurückübersetzen kann. Sieht er hinter dem ausfallenden Vermögenswert noch den Menschen? Steht der Verein zum Spieler oder nur zu dessen Vertrag?»

Hoeneß-Aussagen in Stammtisch-Sendung

Dass zumindest intern im Verein grundsätzlich über Musialas Situation diskutiert werde und dabei auch sein Gehalt eine Rolle spiele, das heißt der 57-Jährige gut. «Es ist nicht zynisch, solche Fragen zu stellen. Sie nicht zu stellen, wäre unprofessionell», meinte Kahn.

Hoeneß (74) hatte mit Aussagen zu Musiala in der BR-Sendung «Sonntags-Stammtisch» für Wirbel gesorgt. Mit Bezug auf die neurologische Dysfunktion bei dem 23 Jahre alten Offensivstar, die dieser im Sommer öffentlich gemacht hatte, erklärte der Bayern-Patron: «Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand.»