In Nürnberg wird erneut Fliegerbombe entschärft

Nürnberg (dpa/lby) - Während der zweiten Entschärfung einer Fliegerbombe binnen 24 Stunden in Nürnberg muss auch das Hauptzollamt Nürnberg evakuiert werden. Das teilte die Behörde mit. Die Ansprechpartner bleiben den Angaben zufolge jedoch erreichbar. In der Nähe der Fundstelle liegt mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch eine große Bundesbehörde.

Bereits am Mittwoch war eine 225-Kilogramm-Bombe erfolgreich entschärft worden. Rund 1.500 Menschen hatten vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen müssen, eine Buslinie war umgeleitet worden. Die Entschärfung des zweiten, jedoch nur halb so schweren Sprengkörpers, ist für den Mittag vorgesehen.

Vier Bombenfunde in den letzten drei Wochen

Erst vergangene Woche war ein ebenfalls 225 Kilogramm schwerer Blindgänger gefunden worden. Etwa 1.500 Menschen waren zur Entschärfung evakuiert worden, etwa 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen waren vor Ort. Auch am 22. Oktober war bereits eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in derselben Gegend entdeckt und entschärft worden.