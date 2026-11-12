Siemens mit Rekordjahr - aber weniger Gewinn

München (dpa) - Siemens hat ein starkes Jahr mit zahlreichen Rekorden abgeliefert und dennoch weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich blieben den Münchnern 9,5 Milliarden Euro, wie sie mitteilen. Das sind rund 900 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum. Damals hatte allerdings ein rund 2,1 Milliarden Euro schwerer positiver Sondereffekt aus dem Verkauf des Elektromotorenherstellers Innomotics die Zahlen nach oben getrieben.

So erklärt sich, warum Konzernchef Roland Busch trotz des Gewinnrückgangs von einem «außerordentlich erfolgreichen» Geschäftsjahr spricht. Denn wenn man auf das industrielle Geschäft blickt, das nicht vom Gewinn aus dem Innomotics-Verkauf verzerrt wird, ergibt sich ein deutlicher Anstieg um 13 Prozent auf Rekordniveau.

Dass es für die Münchner gut läuft, zeigt sich auch am steigenden Auftragseingang, der mit 108 Milliarden nicht nur einen Rekord darstellt, sondern auch deutlich über dem Umsatz lag. Dieser stieg von 78,9 auf 83,4 Milliarden Euro.

Erholung bei Digital Industries

Wichtigste Treiber des Ergebnisanstiegs waren die beiden großen Sparten Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI), die beide kräftig zulegten. Der Anstieg bei DI war dabei allerdings deutlich ausgeprägter. Die Sparte war in den letzten Jahren durch schwache Nachfrage ein Stück weit hinter SI zurückgefallen, erholt sich derzeit allerdings stark.

Und im seit Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr soll es noch besser laufen: «Industrielle KI eröffnet uns eine einzigartige Wachstumschance – für die Siemens hervorragend positioniert ist», sagt Busch. «Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte. Deshalb setzen wir uns für das Geschäftsjahr 2027 einen ambitionierten Ausblick und heben zugleich unsere Mittelfristziele für den Konzern an.»

Unter anderem sollen Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr erneut deutlich wachsen. Allerdings ändert sich die Berechnungsgrundlage, denn im laufenden Geschäftsjahr will sich Siemens von seiner Mehrheit an der Medizintechniktochter Healthineers trennen. Die Prognose bezieht sich daher sowohl bei den Vergleichszahlen als auch nach vorne schauend auf ein Siemens ohne Healthineers-Mehrheit. Und auch mögliche Buchgewinne aus der Abspaltung sowie deren Kosten sind nicht eingerechnet. Beim mittelfristigen Ausblick hebt Siemens die Prognose für das Wachstum von Umsatz und Ergebnis etwas an.

Dividende steigt

Gut ein Drittel von Siemens Healthineers soll kommendes Jahr an die Aktionäre gehen. Pro zwei Siemens Aktien gibt es ein Healthineers-Papier, wie Finanzvorständin Veronika Bienert erklärt. Zudem soll die Dividende um 15 Cent auf 5,50 Euro steigen.