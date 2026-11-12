Zoll nimmt Betriebe in Ober- und Unterfranken unter die Lupe

Schweinfurt (dpa/lby) - Der Zoll hat in Ober- und Unterfranken zum Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit ausgeholt. Mehr als 120 Einsatzkräfte seien im gesamten unter- und oberfränkischen Raum an der flächendeckenden Maßnahme in unterschiedlichsten Branchen beteiligt, teilte das Hauptzollamt Schweinfurt mit. Ziel sei es, zu überprüfen, ob die Arbeitgeber ihre sozialversicherungsrechtlichen Pflichten einhielten.

Es gehe auch um Fragen wie die ordnungsgemäße Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns, die rechtmäßige Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte sowie die Aufdeckung eines möglicherweise unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen. «Mit unseren heutigen Maßnahmen setzen wir auf Prävention und stärken all den Betrieben den Rücken, die sich jeden Tag an die Regeln halten», heißt es in der Mitteilung des Hauptzollamtes.