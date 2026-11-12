Bayern erwartet Regen, Glätte und Schnee bis in die Täler

München (dpa/lby) - In Bayern können sich die Menschen heute noch auf einen für November recht milden Tag einstellen, der aber trotzdem ungemütlich wird. Nach Nebel kann es wieder stellenweise im Süden und auch im Norden Regen geben. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, sollen die Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad liegen.

In der Nacht zum Freitag soll es weitere Niederschläge geben, am Alpenrand können diese nach Angaben der Meteorologen auch kräftig werden. Zudem wird es dort ab 700 Höhenmetern eventuell Schneefall geben. Auch in anderen Gebieten des Freistaats kann es glatt werden. Es werden niedrige Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet.

Am Freitag sollen die Temperaturen dann deutlich fallen, es kann bis in die Täler Schnee geben. Es werden Höchstwerte zwischen 3 und 8 Grad erwartet.