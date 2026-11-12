Erste Wolfsjagd-Saison in Bayern endet ohne Abschuss

Augsburg (dpa/lby) - Die erste Wolfsjagd-Saison ist in Bayern vorbei. Eine ganze Reihe von Landkreisen hatte verfügt, dass ein Wolf abgeschossen werden darf. Gebracht hat es wenig, denn getötet wurde letztlich kein Tier. Die Gegner und Befürworter dieser Maßnahme zur Regulierung des Wolfsbestandes stehen sich weiter unversöhnlich gegenüber. Übrig bleibt ein gerichtliches Verfahren, welches für die Zukunft bislang keine Sicherheit bringt.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in München, das auch für die Jagd zuständig ist, hatten zwischenzeitlich zehn Landkreise sowie die Stadt Kempten festgelegt, dass Wölfe geschossen werden dürfen. Ende Oktober ist die offizielle Jagdzeit ausgelaufen. Es ist nicht bekannt, dass irgendwo im Freistaat ein Jäger eines der scheuen Raubtiere vor die Flinte bekommen hätte. «Im Rahmen von Abschussgenehmigungen der unteren Jagdbehörden in Bayern wurde in diesem Jagdjahr bislang kein Wolf erlegt», berichtet das Ministerium.

Gerichte befassen sich weiter mit der Wolfsjagd

Offen ist allerdings der Ausgang eines Gerichtsverfahrens. Das Verwaltungsgericht Augsburg hatte aufgrund der Klage des Umweltverbandes Naturschutzinitiative eine Allgemeinverfügung des Landratsamts Oberallgäu kassiert. Die Behörde hatte Weidegebiete ausgewiesen, innerhalb derer die Bejagung erlaubt ist. Das Gericht hatte «erhebliche Bedenken» und hielt die Verfügung für unzulässig - zumindest im Eilverfahren.

Mittlerweile liegt der Fall beim Verwaltungsgerichtshof in München. Dort wird die Beschwerde gegen die Eilentscheidung noch bearbeitet. Praktische Auswirkungen wird das nicht mehr haben, die strittige Allgemeinverfügung wäre mittlerweile ohnehin ausgelaufen. Sicherheit kann insofern nur das Hauptverfahren bringen, das weiterhin beim Augsburger Verwaltungsgericht liegt. Wann darüber entschieden werde, sei bislang nicht absehbar, sagt ein Gerichtssprecher.

Begründet wird die Jagd auf Wölfe oftmals damit, dass es insbesondere im Alpenraum Weidegebiete gibt, die nicht gut gegen Wölfe geschützt werden könnten. Die Verwaltungsrichter in Augsburg hatten betont, dass im Oberallgäu die Kreisbehörde «nicht ausreichend schlüssig und nachvollziehbar dargelegt hat, dass die Zulassung der Bejagung des Wolfs zur Abwendung ernster landwirtschaftlicher oder sonstiger wirtschaftlicher Schäden erforderlich ist».

Das Landratsamt hätte nach Ansicht der Kammer etwa ausführen müssen, dass Wölfe die Nähe von Weidetieren gesucht hätten oder sogar gezielt Nutztiere jagen würden. Außerdem sei nicht geprüft worden, ob Wölfe mit Maßnahmen wie Abschreckgeräten oder Hütehunden von den Herden ferngehalten werden könnten.

Bayern nach offiziellen Zahlen kein Hotspot für Wölfe

Die klagende Naturschutzinitiative sieht sich bestätigt. «Es ist wissenschaftlich belegt, dass Herdenschutz wirkt, sofern er denn angewendet wird», betont der Umweltschutzverband. Gerade in Süddeutschland sei es wichtig, den Wolf zu schützen, statt zu schießen, weil es dort so gut wie keine Wölfe gebe.

Auch wenn seit vielen Jahren in Bayern immer wieder Wölfe nachgewiesen werden und teils sehr emotional über die Raubtiere diskutiert wird, ist der Freistaat tatsächlich kein Schwerpunkt der Wolfspopulation. Die offiziellen Daten zeigen, dass viel eher Nord- und Ostdeutschland Wolfszentren sind. Erfasst werden die Tiere von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, bei dem mehrere Forschungseinrichtungen mitarbeiten.

In den Jahren 2024 und 2025 hatten die Experten 219 Wolfsrudel, 43 Wolfspaare und 14 sesshafte Einzelwölfen in Deutschland ermittelt. Gezählt wird in einem Monitoring-Zeitraum vom 1. Mai bis 30. April. Die meisten Wolfsrudel haben nach den jüngsten vorliegenden Zahlen 2024/25 in Brandenburg und Niedersachsen gelebt (je 54), gefolgt von Sachsen (35), Sachsen-Anhalt (31) und Mecklenburg-Vorpommern (28).

Nach diesen Zahlen gibt es in den übrigen Bundesländern signifikant weniger Wölfe. Wobei Bayern nach Niedersachsen in den westdeutschen Ländern noch die meisten Tiere aufweist. Im Freistaat gab es zuletzt sechs Rudel, vier Paare und zwei Einzeltiere.

Wird es 2027 wieder eine Wolfsjagd in Bayern geben?

Auslöser des Streits um die Wolfsjagd war, dass der Bundestag im März den Weg für einen erleichterten Abschuss von Wölfen freigemacht hat. In der Folge konnte heuer erstmals wieder offiziell ohne konkreten Anlass Jagd auf die sonst streng geschützten Tiere gemacht werden.

Inzwischen sollen wieder mehr als 1.600 Wölfe in der Bundesrepublik leben, auch wenn sie weitgehend im Verborgenen sind und nur selten gesichtet werden. Tierschützer freuen sich über die Rückkehr der Wölfe, Weidetierhalter sorgen sich hingegen um die Sicherheit ihrer Schafe, Ziegen und Kälber.

Wie es nun im Jahr 2027 weitergeht, ist unklar. Das Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen hält trotz der gestoppten Allgemeinverfügung zum Wolfs-Abschuss das Vorgehen weiter für richtig. «Welche Konsequenzen sich aus dem noch laufenden gerichtlichen Verfahren für die kommende Weidesaison ergeben, bleibt abzuwarten», sagt eine Sprecherin der Behörde.

Die Landtags-Grünen glauben hingegen, dass Abschussgenehmigungen, die vor Gericht landen, keine Basis für eine Lösung des Konflikts sind. «Das führt zu noch größerer Verunsicherung bei den Weidetierhaltern», sagt der Abgeordnete Christian Hierneis. Die Staatsregierung solle lieber wieder an einem Wolfsmanagementplan gemeinsam mit Naturschützern und Landwirtschaft arbeiten, meint er.