Mutmaßlicher Betrug mit gefälschten Uhren - Mann in U-Haft

Kassel (dpa) - Weil er mit vermeintlich hochwertigen Luxusuhren überregional gehandelt und betrogen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Kassel Haftbefehl gegen einen 32 Jahre alten Mann beantragt. Beamte nahmen den wohnsitzlosen Verdächtigen nach dem mutmaßlichen Verkauf einer gefälschten Uhr in Kassel bereits am 4. November fest, wie das Polizeipräsidium Nordhessen und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Demnach haben die Ermittlungsbehörden Hinweise auf mögliche Taten des Mannes in Hessen, Bayern und Niedersachsen. In Hessen wird dem 32-Jährigen vorgeworfen, Mitte Oktober in Kassel einem Käufer ein vermeintliches Original für rund 18.000 Euro verkauft zu haben. Nachdem der Geschädigte den Mann auf Fotos wiedererkannt hatte, lockten Ermittler den Verdächtigen über ein Online-Verkaufsportal zu einem fingierten Treffen, als er dort Anfang November erneut eine Luxusuhr anbot.

Tatverdächtiger nutzte verschiedene Identitäten

Bei seiner Festnahme soll er eine weitere gefälschte Uhr bei sich gehabt haben, wie die Ermittler berichteten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 32-Jährige erst im März dieses Jahres nach einer mehrjährigen Haftstrafe wegen ähnlicher Straftaten aus dem Gefängnis entlassen worden. Seitdem soll er unter falschem Namen auf Online-Plattformen weitere Plagiate angeboten und diese bevorzugt in Cafés nahe größerer Bahnhöfe übergeben haben.

Bei den Uhren habe es sich um besonders hochwertige Fälschungen gehandelt, die für Laien kaum von Originalen zu unterscheiden gewesen seien. Erst durch Fachbetriebe seien die Plagiate entlarvt worden, hieß es.

Einen Tag nach seiner Festnahme erließ eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Kassel Haftbefehl gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts des zweifachen gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das Markengesetz in Tateinheit mit gewerbsmäßigem Betrug. Im zweiten Fall bestehe der Verdacht, dass es bei versuchtem gewerbsmäßigem Betrug geblieben sei, hieß es.