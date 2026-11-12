Lastwagen übersieht Radfahrer: 81-Jähriger stirbt

Ergolding (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein 81 Jahre alter Radfahrer in Ergolding (Landkreis Landshut) gestorben. Nach Polizeiangaben ordnete die Staatsanwaltschaft Landshut inzwischen ein Gutachten an, das die Ermittlungen unterstützen soll.

Demnach bog der 62 Jahre alte Lastwagenfahrer mit seinem Lkw nach rechts ab und übersah dabei offenbar den 81-Jährigen, der in gleicher Fahrtrichtung auf dem Radweg fuhr. Dabei sei der 81-Jährige von dem Fahrzeug erfasst worden. Er sei noch am Unfallort infolge der schweren Verletzungen gestorben.

Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen dauern den Angaben zufolge an, die betroffenen Straßen sind zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.