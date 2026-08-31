Sommer 2026 einer der wärmsten in Bayern

München (dpa/lby) - Dieser Sommer war in Bayern nach einer vorläufigen Auswertung einer der wärmsten, der jemals offiziell gemessen wurde. Mit einem voraussichtlichen Temperaturmittel von 20 Grad sei es so warm wie im bisherigen Rekordsommer 2003 gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Landesweit seien im Mittel erstmals seit Messbeginn rund 28 heiße Tage mit mindestens 30 Grad gezählt worden. Auch der August war laut dem DWD außergewöhnlich warm.

Den vorläufigen Höchstwert und neuen Bayernrekord meldete demnach die Station in Kitzingen am Hitze-Wochenende 26. und 27. Juni mit 40,8 Grad. Der Ort in Unterfranken kam in diesem Sommer auf 21 sehr heiße Tage mit mindestens 35 Grad, im Landesmittel waren es rund sieben. Zudem war dem DWD zufolge dieser Sommer mit rund 207 Litern Niederschlag pro Quadratmeter besonders trocken und mit 823 Sonnenstunden der drittsonnigste seit 1951.

Der August steuert nach der Auswertung auf den zweitwärmsten seit Beginn der Messreihe im Jahr 1881 zu. Das voraussichtliche Temperaturmittel lag demnach bei 20,7 Grad, nur der August 2003 war mit 21,2 Grad noch wärmer. Laut dem DWD gab es im Landesmittel etwa elf heiße Tage. Das höchste Tagesmaximum für Bayern und zugleich Deutschland meldete Regensburg am 4. August mit 39,4 Grad.