Unbekannte fahren auf Dach von Regionalbahn mit

Pfreimd (dpa/lby) - Zwei Menschen sind in der Oberpfalz auf das Dach einer Regionalbahn geklettert und gut acht Kilometer weit mitgefahren. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten sich die beiden vermummten Passagiere am Sonntagabend in einem Gebüsch am Bahnhof Pfreimd (Landkreis Schwandorf) versteckt und waren auf den Zug gestiegen.

Ein Fahrgast sah die beiden und meldete sie, der Lokführer rief die Polizei. Im nahegelegenen Wernberg sprangen die beiden bislang Unbekannten den Angaben zufolge von der Bahn und liefen auf den Gleisen in Richtung Weiden davon. Sie durchquerten demnach den hüfthohen Fluss Naab und liefen in ein Maisfeld.

Kräfte der Bundes- und Landespolizei hätten die Verdächtigen verfolgt, auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz - allerdings erfolglos.

Wegen der Gleissperrung kam es zu Verspätungen von drei Zügen.

Die Bundespolizeiinspektion ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr und sucht nach weiteren Zeugen.