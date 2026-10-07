Sommerliche Wärme vor dem Regen

München (dpa/lby) - Bayern steht vor der Ankunft einer Schlechtwetterfront ein letzte sommerlich warmer Tag bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den heutigen Mittwoch Höchstwerte von bis zu 26 Grad im Süden des Freistaats, im Norden ist es mit bis zu 25 Grad nahezu ebenso warm. Nach anfänglichem Nebel oder Hochnebel soll überall die Sonne hervorkommen. Ab dem Nachmittag ziehen dann erste Wolken auf.

Damit sollen die warmen Tage aber auch ihr Ende finden. Am Donnerstag wird es laut Wetterdienst bayernweit stark bewölkt sein, im Westen Bayern sind zudem in der ersten Tageshälfte Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen sinken auf 15 bis 20 Grad. Im Laufe des Donnerstags soll Regen einsetzen, der sich nach Osten ausbreitet.

In den Alpen wird in höheren Lagen über 2.000 Meter Schnee erwartet, am Donnerstagabend könnte die Schneefallgrenze sogar auf 1.500 Meter sinken. Am Freitag wird es dann laut Wetterdienst dann mit Höchstwerten von nur noch bis maximal 15 Grad noch einmal deutlich kühler, jedoch wieder trockener.