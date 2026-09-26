Sonne in Bayern gibt Vollgas - bis zu 28 Grad erwartet

München (dpa/lby) - Menschen in Bayern können sich auf strahlend schönes Ausflugswetter und auf ein sonnig warmes Wochenende freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) setzt sich heute verbreitet die Sonne durch, im Tagesverlauf ziehen lediglich hohe Wolkenfelder durch. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 26 Grad, mit Höchstwerten etwa im äußersten Westen Frankens. Regen ist laut DWD nicht in Sicht.

Sonntag wird noch wärmer

Morgen legt das spätsommerliche Wetter dem DWD zufolge noch einmal nach: Verbreitet scheint die Sonne, nur vereinzelt zeigen sich hohe Wolken. In Nordbayern erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen Höchstwerte zwischen 21 und 28 Grad, wobei es in Mainfranken am wärmsten werden soll. Südbayern kommt demnach auf 22 bis 26 Grad.

Auch für den Sonntag wird kein Regenschirm nötig sein. Wer die spätsommerlichen Temperaturen am Tag nutzen möchte, hat damit beste Bedingungen für Ausflüge im Freien. In den Nächten kühlt es nach Angaben der Meteorologinnen und Meteorologen spürbar ab, örtlich bilden sich Nebelfelder.