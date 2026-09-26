Vater und Sohn greifen Polizei nach E-Scooter-Kontrolle an

Dingolfing (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger hat versucht, im niederbayerischen Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) mit seinem E-Scooter vor einer Polizeikontrolle zu fliehen - am Ende griff nicht nur er, sondern auch sein Vater die Beamten an. Der Jugendliche versuchte laut Polizei nachts, einer Kontrolle zu entkommen, was ihm aber nicht gelang. Die Beamten stellten Alkoholgeruch sowie Anzeichen von Drogenkonsum fest.

Der 17-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, wo kurze Zeit später sein Vater erschien und die Streife laut Polizei tätlich angriff. Der Jugendliche schloss sich dem Angriff an. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie Beleidigung.