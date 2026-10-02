Sonne kehrt zum Wiesn-Endspurt zurück

München (dpa/lby) - Zum Endspurt der Münchner Wiesn am bevorstehenden Wochenende dürfen sich Einheimische und Touristen noch einmal über Sonnenstrahlen freuen - auch wenn es nicht durchgehend Kaiserwetter geben wird.

Der Freitag beginnt laut Deutschem Wetterdienst mit starker Bewölkung, vor allem im westlichen Oberbayern und Schwaben teils auch mit schauerartigem Regen, der im Laufe des Tages nachlassen soll. Gebietsweise kann es auch neblig werden. Die Temperaturen schwanken zwischen 15 Grad am Untermain und 8 Grad in den östlichen Mittelgebirgen.

Schon am Samstag wird es aber wieder wärmer. Die Meteorologen erwarten Temperaturen bis zu 24 Grad, auch am Sonntag könnte es bei wechselnder Bewölkung durchaus nochmals über 20 Grad warm werden. Am Alpenrand erwartet der Deutsche Wetterdienst allerdings hin und wieder Schauer - was das Bergerlebnis unter Umständen trüben kann.