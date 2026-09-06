Sonniger Sonntag erwartet – Wochenstart mit vielen Wolken

München (dpa/lby) - Die Sonne können die Menschen in Bayern bei ihrem Sonntagsspaziergang in vollen Zügen genießen. Wenn sich die morgendlichen Nebelfelder gelegt haben, soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im ganzen Freistaat die Sonne rauskommen. Die Wetterexperten rechnen mit Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad.

Auch zum Wochenstart bleibt es vielerorts heiter. Im Verlauf des Tages sollen allerdings von Westen zunehmend Wolken aufziehen. Dabei seien dann auch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen demnach auf 25 bis 30 Grad.

Am Dienstag wird es laut DWD in weiten Teilen des Freistaats bewölkt. Nur im Süden und Osten des Freistaats sei noch mit längerem Sonnenschein zu rechnen, so der DWD in seiner Prognose. Mit den aufziehenden Wolken steigt dann auch das Risiko für Schauer und Gewitter weiter an.