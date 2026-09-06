Streit eskaliert: Mann beißt 40-Jährigem in Schulter und Ohr

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Bei einer Auseinandersetzung in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) hat ein 34-Jähriger einem 40-Jährigen in die linke Schulter und in das linke Ohr gebissen. Nach Polizeiangaben schlug der 40-Jährige dem jüngeren zuvor Mann mit einem Tischtennisschläger auf den Kopf. Demnach eskalierte der Streit zwischen den beiden Männern am Samstag.

Zunächst beleidigten sie sich, anschließend griff der 40-Jährige den jüngeren Mann mit dem Tischtennisschläger an, wie es hieß. Es sei zu einem Schlagabtausch gekommen und der 40-Jährige habe den 34-Jährigen in den Schwitzkasten genommen. Den Angaben zufolge biss der 34-Jährige den 40-Jährigen, weil er nur noch schwer Luft bekam. Dadurch erlitt der 40-Jährige einen teilweisen Weichteilverlust am linken Ohr. Beide gingen nach der Auseinandersetzung mit leichten Verletzungen selbstständig in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen die Männer unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.