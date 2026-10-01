Bayern steht auch 2026 wieder im Fokus, wenn es um Steuerverschwendung geht. Der Bund der Steuerzahler hat die auffälligsten Fälle veröffentlicht – von explodierenden Baukosten bis zu fragwürdigen Prestigeprojekten. Wir zeigen euch, wo besonders viel Geld geflossen ist und was dahintersteckt.

Kostenexplosion bei Bauprojekten

Ein Dauerbrenner: Die Kostenexplosion bei öffentlichen Bauprojekten. In Augsburg etwa verdoppelten sich die Ausgaben für die neue Zentrale des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs von ursprünglich 37 auf rund 73 Millionen Euro. Gründe sind unter anderem gestiegene Baukosten, neue Anforderungen an Sozialräume und Technik sowie ein erhöhter Risikoaufschlag. Auch in Würzburg läuft die Sanierung des Mainfranken Theaters aus dem Ruder: Statt 71 Millionen Euro werden inzwischen über 100 Millionen Euro veranschlagt – und das Ende ist noch nicht in Sicht.

Foto: Bund der Steuerzahler in Bayern

Ein weiteres Beispiel ist die Zweite S-Bahn-Stammstrecke München. Die Kosten für das Großprojekt haben sich fast verdreifacht und liegen mittlerweile bei rund 11 Milliarden Euro. Die Fertigstellung verzögert sich um Jahre, während die Ausgaben weiter steigen.

Foto: Bund der Steuerzahler in Bayern

Teure Prestigeprojekte und Annehmlichkeiten

Nicht nur Bauprojekte sorgen für Diskussionen. In München sollen zwei Pandabären als neue Attraktion in den Tierpark Hellabrunn einziehen. Die jährliche Artenschutzgebühr im sechsstelligen Bereich und ein neues Gehege für 18 Millionen Euro werfen Fragen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.

Chan Long Hei/AP/dpa

Auch kleinere Projekte dabei

In Bad Tölz wurde ein Kletterturm für einen Spielplatz für 140.000 Euro gebaut – Kritiker bemängeln die hohen Kosten trotz Sicherheits- und Qualitätsstandards. In Landshut und anderen Kommunen wurden während der Pandemie für Millionen Euro Luftfilter angeschafft, die nach kurzer Zeit kaum noch genutzt wurden und nun teuer entsorgt werden müssen. Ein weiteres Beispiel: Das Fahrradverleihsystem „MVG Rad“ in München und Umgebung. Trotz Millioneninvestitionen blieb die Nutzung hinter den Erwartungen zurück, das System wurde eingestellt – die Kosten tragen die Steuerzahler.

Was bedeutet das für Steuerzahler in Bayern?

Für euch als Steuerzahler in Bayern heißt das: Die öffentlichen Haushalte werden durch solche Projekte stark belastet. Oft müssen Kommunen und der Freistaat für die Mehrkosten aufkommen – und damit letztlich alle Bürger. Gerade in Zeiten knapper Kassen ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern besonders wichtig.

Wie kann Steuerverschwendung vermieden werden?