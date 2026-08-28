Streit an Kasse eskaliert - Mann zerrt Kontrahenten aus Auto

Nittenau (dpa/lby) - Weil ihm das Bezahlen an der Kasse vermutlich zu lange dauerte, soll ein 62-Jähriger einen anderen Kunden auf einem Parkplatz in Nittenau (Landkreis Schwandorf) angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, war es zunächst an der Kasse eines Baumarktes zu einem Streit zwischen den Männern gekommen.

Auf dem Parkplatz soll der 62-Jährige seinen 59 Jahre alten Kontrahenten aus dessen Fahrzeug gezogen und gegen ein Auto gestoßen haben. Anschließend sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der beide Männer zu Boden gingen. Sie blieben laut Polizei unverletzt. Es werde jeweils wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.