Hof (dpa) - Wo er herkommt, ist erforscht, wie alt er ist, ebenso - aber unklar ist inzwischen, wo und wann Deutschlands größter und schwerster Meteorit entdeckt wurde. Diese Frage muss nun das Landgericht Hof klären - und zwar in einem Zivilverfahren an diesem Montag (30. November).

Bislang waren Experten und das Landesamt für Umwelt (LfU) davon ausgegangen, dass der 136,4 Kilogramm schwere und 4,6 Milliarden Jahre alte Meteorit 2020 in Reitzenstein in der Gemeinde Issigau im Landkreis Hof gefunden wurde. Und zwar 2020 bei Baggerarbeiten auf einem privaten Grundstück. So beschreibt es das LfU in Publikationen zum Meteoriten. Aktuell äußert sich die Behörde wegen des Rechtsstreits nicht zu dem Thema.

Caroline Freifrau von Waldenfels jedoch ist anderer Auffassung: Gefunden wurde der Meteorit demnach etwa Mitte der 1980er Jahre in Gattendorf, als ihr Vater Eigentümer des dortigen Gutes der Familie war. Und zwar von einem Mitarbeiter beim Pflügen: Ein großer, schwerer Stein hatte sich im Pflug verkeilt. Der Mitarbeiter brachte Pflug samt Stein aufs Gut Gumpertsreuth, der Stein wurde von den Pflugscharen gelöst. Der Stein hatte unter den Mitarbeitern des Gutes damals schon Aufsehen erregt - dass es ein bedeutender Meteorit ist, ahnte freilich niemand.

Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter

Viele Jahre lang blieb der Stein dieser Darstellung zufolge auf dem Gut liegen, ehe der Gutsverwalter den Stein mit auf sein Privatgrundstück in Issigau nahm. Er habe den Stein als Dekoelement auf seinem Grundstück drapiert. Dort lag er bis 2018, als der frühere Gutsverwalter Haus und Grundstück verkaufte und nach Norddeutschland zog, wie von Waldenfels' Rechtsanwalt Burkhard Oexmann erläuterte. Verkauft wurde das Issigauer Grundstück an den Mann, der 2020 als Finder des Meteoriten in Erscheinung getreten war.

Dessen Rechtsanwalt Falk Schüttig teilte mit: «Unser Mandant hat den später als Meteorit "Issigau" identifizierten Stein im Jahr 2020 auf seinem Grundstück in Reitzenstein im Zusammenhang mit dortigen Bau- und Gestaltungsarbeiten entdeckt. Er hat dessen ungewöhnliche Beschaffenheit erkannt und eine wissenschaftliche Untersuchung und Identifizierung durch anerkannte Fachleute ermöglicht.» Und weiter: «Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens bleibt festzuhalten, dass unser Mandant mit erheblichem persönlichem Engagement und eigenen Mitteln die wissenschaftliche Untersuchung dieses außergewöhnlichen Fundes ermöglicht und sich für dessen öffentliche Zugänglichkeit eingesetzt hat.»

«Issigau», wie der Meteorit aktuell heißt, stammt aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Laut LfU traf er vor etwa 29.000 Jahren auf die Erde - und zwar mit einer Geschwindigkeit von rund 70.000 km/h. Aktuell wird er wegen des Verfahrens beim Amtsgericht Bamberg verwahrt.