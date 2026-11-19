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Telefonbetrug in Stein bei Nürnberg: Polizei veröffentlicht Video des mutmaßlichen Täters und bittet um Hinweise – Bargeld und Wertgegenstände gestohlen
In Stein bei Nürnberg hat ein Telefonbetrüger von einem Mann Bargeld und Wertgegenstände erbeutet. Die Polizei veröffentlicht jetzt das Video einer Überwachungskamera und bittet um Hinweise zum Täter. Alle Details zum Fall und wie ihr helfen könnt, lest ihr hier.
Der Fall ereignete sich bereits am 26. August 2026. Gegen 9 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss. Der Anrufer gab sich als Professor einer Universitätsklinik aus und behauptete, der Sohn des Mannes sei an Krebs im Endstadium erkrankt.
Für die Behandlung werde dringend ein teures Medikament aus der Schweiz benötigt, so die Geschichte des Anrufers. Die Kosten dafür sollten im sechsstelligen Bereich liegen. Außerdem fragte er nach Bargeld und Wertgegenständen.
Übergabe an der Haustür gefilmt
Der Geschädigte glaubte den Angaben und übergab gegen 13.30 Uhr eine größere Menge Bargeld sowie weitere Wertgegenstände an einen unbekannten Mann. Dieser holte sie an der Haustür des Wohnhauses ab. Dabei gab er sich wieder als Arzt aus. Eine Überwachungskamera zeichnete die Übergabe auf. Das Video wurde nach einem richterlichen Beschluss veröffentlicht.
Polizei bittet um Hinweise
Die Kriminalpolizei Nürnberg fragt, wer Angaben zu dem unbekannten Mann auf dem Video machen kann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.