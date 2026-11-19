Der Fall ereignete sich bereits am 26. August 2026. Gegen 9 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss. Der Anrufer gab sich als Professor einer Universitätsklinik aus und behauptete, der Sohn des Mannes sei an Krebs im Endstadium erkrankt.



Für die Behandlung werde dringend ein teures Medikament aus der Schweiz benötigt, so die Geschichte des Anrufers. Die Kosten dafür sollten im sechsstelligen Bereich liegen. Außerdem fragte er nach Bargeld und Wertgegenständen.