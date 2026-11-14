Tierschutzbund: «Katzenschwemme» größtes Tierheim-Problem

München (dpa/lby) - Der Deutsche Tierschutzbund beklagt eine «Katzenschwemme» in den Tierheimen des Freistaats. Die Situation sei eher angespannt, sagt Ilona Wojahn, Präsidentin des bayerischen Landesverbands. «Der Tenor ist: Bei Katzen so gut wie voll, zum Teil übervoll, bei Hunden sind einzelne Plätze möglich und bei Kleintieren ist es unterschiedlich.»

Wenn Menschen Tiere abgeben wollten oder müssten, sind laut Wojahn oft gestiegene Tierarztkosten der Grund. «Das größte Problem der bayerischen Tierheime ist die Katzenschwemme.» Es heiße überall: «Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer.»

Dabei gebe es Unterschiede zwischen Stadt und Land. Vor allem ländliche Tierheime würden mit Katzen überschwemmt. «Das Aussetzen von Tieren nimmt unabhängig von den Ferien zu», sagt Wojahn. Die meisten Hunde, die gefunden würden, gingen an ihre Halter zurück, weil sie registriert seien oder gesucht würden. «Bei den Katzen ist es umgekehrt, bei den wenigsten finden wir die Halter.»

Deutscher Tierschutzbund will Katzenschutzverordnung

Viele ausgesetzte oder entlaufene Katzen, die nicht im Tierheim landen, streunen in Bayern herum. «Wenn nicht kastrierte Katzen Freigang haben oder ausgesetzt werden, hat man im Nu eine große Katzenpopulation. Verwilderte freilaufende Katzen sind die Nachfolger von Hauskatzen», so die Präsidentin des Landesverbands. «Wo es viele freilaufende, verwilderte Katzen gibt, kommt es zu Inzucht, sind diese oft krank und kann es sein, dass sie jämmerlich verrecken. Es gibt dann ein großes Maß an Leid und Schmerzen.»

Tierschutzbund für Katzenschutzverordnung

Deshalb fordere der Tierschutzbund eine bayernweite, oder noch besser bundesweite Katzenschutzverordnung - damit es verpflichtend sei, dass Freigänger kastriert, gechippt und registriert würden. «Diese ganz wilden Katzen kann man eigentlich gar nicht im Tierheim aufnehmen, weil es für sie enormer Stress ist, eingesperrt zu werden.»

«Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke»

Die meisten Katzen, die ins Tierheim kommen, seien Fundkatzen - «wobei die nicht alle verwildert sind, da sind auch ganz liebe darunter, bei denen ich mich frage: "Warum sucht die niemand und kümmert sich nicht darum?"».

Jetzt, da es auf die Weihnachtszeit zugeht, überlegen viele Eltern, ob eine Katze ein passendes Geschenk unterm Tannenbaum sein könnte. Wojahn ist strikt dagegen: «Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke», erklärt sie. «Wir lehnen generell Tiere als Geschenke ab, nicht zu Weihnachten, nicht zum Geburtstag und nicht zu Ostern. Die Entscheidung für ein Tier sollte jemand selbst treffen, Erwachsene genauso wie Kinder.»

Viele Tierheime hätten einen Vermittlungsstopp zwischen dem 20. Dezember und dem 6. Januar. «Ich betreibe selbst ein Tierheim. Es hat schonmal jemand gefragt, ob wir am 24. Dezember da sind und sie auf dem Weg zu den Enkeln eine Katze abholen könnten», erinnert sie sich. «Wenn Kinder zu sehr quengeln und eine Katze möchten: Schicken Sie die mal für einen Tag ins Tierheim zum Putzen der Katzenklos. Oft legt sich dann die Begeisterung.»