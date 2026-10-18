Todesdrohung gegen Ex-Partnerin löst SEK-Einsatz aus

Erlangen (dpa/lby) - Ein 55-Jähriger soll seine ehemalige Lebensgefährtin in Erlangen mit dem Tod bedroht und damit einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst haben. Der Mann hatte nach Polizeiangaben der Schwester seiner Ex-Partnerin eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wonach die Frau nur noch wenige Stunden zu leben habe. Zudem verschickte er ein Video, auf dem eine Axt und eine Waffe zu sehen waren.

Da sich der Mann bereits zuvor mehrfach aggressiv und bedrohlich seiner Ex-Partnerin gegenüber verhalten haben soll, nahm diese die Drohung ernst. Die Polizei alarmierte daraufhin das SEK und eine Verhandlungsgruppe. Gegen 3.00 Uhr am Sonntagmorgen nahmen Spezialkräfte den 55-Jährigen in seiner Wohnung fest. Dort fanden die Beamten eine Axt und eine Schreckschusspistole.

Bei dem Mann wurden rund zwei Promille Alkohol festgestellt. Nach seiner Festnahme wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Gegen ihn wird unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.