Unfall auf der B304: Kleinkind und vier Erwachsene verletzt

Grasbrunn (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos an einer Kreuzung der Bundesstraße 304 in Grasbrunn (Landkreis München) sind fünf Menschen verletzt worden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Vier weitere Menschen, darunter ein einjähriger Junge, wurden leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 62-Jährige am Sonntag in eine Kreuzung ein. Dort stieß sie mit dem Auto einer 93-Jährigen und dem einer 37-Jährigen zusammen. Im Wagen der 37-Jährigen fuhren auch eine 32-Jährige und der Einjährige mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll die 62-Jährige eine rote Ampel übersehen haben. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden. Die 93-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die drei weiteren Verletzten, darunter das Kind, wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Alle drei Autos wurden beschädigt, zwei mussten abgeschleppt werden. Beim Unfall war Benzin ausgelaufen, die Straße musste deshalb gereinigt werden, hieß es. Rund eine Stunde lang kam es zu Verkehrsbehinderungen, so der Sprecher.