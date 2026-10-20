Verletzter Kahun fehlt EHC München und dem Nationalteam

München (dpa/lby) - Der viermalige deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München muss in den kommenden Wochen ohne seinen Top-Torjäger Dominik Kahun auskommen. Der 31 Jahre alte Angreifer wird nach Vereinsangaben auch der deutschen Nationalmannschaft und dem neuen Bundestrainer André Rankel beim Deutschland Cup vom 5. bis 8. November nicht zur Verfügung stehen.

Kahun fällt mit einer Unterkörperverletzung aus, wie der Münchner Verein mitteilte. Er werde dem Team von Trainer Oliver David in der Deutschen Eishockey Liga frühestens beim Auswärtsspiel am 13. November in Augsburg wieder zur Verfügung stehen.

Der Torjäger fehlte bereits zuletzt bei den Partien gegen Berlin und Nürnberg. Er werde mindestens weitere vier DEL-Spiele verpassen. Mit fünf Toren ist der ehemalige NHL-Profi derzeit der erfolgreichste EHC-Schütze in der DEL.