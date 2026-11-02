Vier Jahre nach Raubüberfall gefasst - Anklage erhoben

Nittendorf (dpa/lby) - Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Oberpfalz hat die Staatsanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen und eine mutmaßliche Komplizin Anklage erhoben. Dem 23-Jährigen wird besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen und der 34 Jahre alten Frau Beihilfe hierzu, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Bei dem Überfall in Nittendorf (Landkreis Regensburg) im Juli 2022 erbeutete der Täter gut 18.000 Euro und entkam unerkannt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der damals 19-Jährige den Supermarkt mit einer geladenen Schreckschusspistole und einem Brecheisen betrat, einen Mitarbeiter zum Aufbrechen eines Tresors und zur Herausgabe des Geldes nötigte.

Bei seiner Flucht soll er von dem Mitarbeiter verfolgt worden sein und dann mit der Schreckschusspistole mehrfach in dessen Richtung geschossen haben, um ihn von der weiteren Verfolgung abzuhalten.

Täter mit Insiderwissen?

Die Frau soll als Angestellte dem 19-Jährigen Insiderwissen zu den räumlichen Gegebenheiten und dem Standort des Tresors verschafft haben.

Nun muss das Amtsgericht Regensburg entscheiden, ob es zu einem Prozess vor dem Jugendschöffengericht kommt. Die beiden Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft und haben sich den Angaben nach nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die beiden Tatverdächtigen wurden im August 2026 festgenommen, nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, dass der Täter über Insiderwissen verfügt haben und eine Mitarbeiterin des Supermarktes involviert sein könnte. Nach der Festnahme der Frau stellte sich der Tatverdächtige der Polizei.