Was die Revanche Bayern gegen Alba besonders macht

München (dpa) - So eine Bühne hat Basketball in Deutschland selten - und die Bundesliga normalerweise gar nicht. Wenn in der ARD die Entscheidung über den deutschen Olympia-Bewerber in Baden-Baden (München oder Köln-Rhein-Ruhr) verkündet ist, rücken an diesem Wochenende Welt- und Europameister Andreas Obst und seine Kollegen ins Rampenlicht.

Denn: Das Bundesliga-Duell zwischen Topfavorit FC Bayern München und Titelverteidiger Alba Berlin wird am Samstag (15.40 Uhr) neben dem kostenpflichtigen Streamingdienst Dyn auch live in der ARD übertragen. Es ist nach Bundesliga-Angaben das erste nationale Spiel seit über zehn Jahren, das bei ARD oder ZDF übertragen wird. Zuletzt war dies im April 2015 der Fall.

Möglich macht das ein Sublizenzierungsverfahren, bei dem Dyn bestimmte Spiele an das öffentlich-rechtliche Fernsehen abgibt. Normalerweise nutzen ARD und ZDF diese Möglichkeit eher, um die Spiele im Livestream oder in ihren dritten Programmen zu zeigen. Diesmal bekommen Bayern und Alba zum ersten Wiedersehen nach dem Meisterduell, bei dem die Berliner im Juni vollkommen unerwartet mit 3:2-Siegen Meister wurden, eine größere Bühne.

WM-Sieg gegen USA lief bei MagentaSport

«Basketball boomt - und dieser Boom kommt auch in der Bundesliga an und zwar gewaltig. Die Hallen sind voll», sagte Geschäftsführer Stefan Holz vor dem Saisonstart. Anders als im Handball sind Live-Übertragungen des Basketballs bei ARD oder ZDF nicht üblich - nicht einmal bei der Nationalmannschaft.

2015 zeigten die beiden Sender Deutschlands Spiele bei der Heim-EM. Es war das Abschiedsturnier von Dirk Nowitzki - doch die Einschaltquoten im Vorabendprogramm waren schlecht.

Als Deutschland 2023 überraschend Weltmeister wurde, war der Halbfinal-Sieg gegen Topfavorit USA ausschließlich im kostenlosen Stream von MagentaSport zu sehen. Erst zum erfolgreichen Finale gegen Serbien stieg das ZDF ein. In der Folge dieses Coups stieg RTL ein und zeigte alle Partien auf dem Weg zum EM-Titel 2025 live.