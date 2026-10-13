Wegen Sicherheitstests: Pfändertunnel gesperrt

Lindau/Bregenz (dpa) - Autofahrer am Bodensee müssen auf der stark befahrenen Verbindung zwischen Deutschland und Österreich Beeinträchtigungen einplanen. Der sanierte Pfändertunnel wird im Oktober mehrere Tage einseitig sowie in mehreren Nächten komplett gesperrt. Das teilte die österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Asfinag) mit. Grund sind demnach Sicherheitstests, die in dem Tunnel nach den Erneuerungsarbeiten gemacht werden.

In zwei Nächten ist der Tunnel dicht

Die Oströhre des Pfändertunnels auf der A14 Rheintal/Walgauautobahn bleibt deshalb bis Freitag durchgehend gesperrt. Der Verkehr wird so lange in der Weströhre einspurig im Gegenverkehr geführt. In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag wird allerdings die Weströhre zusätzlich gesperrt. Während der Totalsperrung wird der Verkehr über das Bregenzer Stadtgebiet geleitet.

Die Asfinag rechnet insbesondere in den Morgen- und Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen sowie erhöhtem Staurisiko. Reisende sollen längere Fahrzeiten einplanen oder auf alternative Verkehrsrouten ausweichen.

Ab Montag folgen die abschließenden Restarbeiten. Sie werden nur nachts gemacht. Dafür wird die Oströhre erneut gesperrt und der Verkehr über die Weströhre geführt. Spätestens bis 24. Oktober sollen alle Arbeiten im Zug der Sanierung abgeschlossen sein.