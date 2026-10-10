Wieder kein Sieg: «Löwen» nur 1:1 in Illertissen

Illertissen (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat zum Start einer Englischen Woche in der Regionalliga Bayern erneut wichtige Punkte liegengelassen. Beim FV Illertissen reichte es nur zu einem 1:1 (0:0). Florian Niederlechner hatte die «Löwen» nach 70 Minuten in Führung gebracht. Denis Milic (83.) glich kurz vor Schluss noch aus. Mit einem Spiel weniger als Tabellenführer TSV Buchbach hat das Team von Trainer Alper Kayabunar nun bereits sieben Zähler Rückstand.

Nach einer ereignislosen ersten Hälfte machten die Münchner nach dem Seitenwechsel mehr Druck und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Eine davon nutzte Niederlechner, der per sehenswertem Seitfallzieher vollendete. Illertissen, das zuvor selten, wenn aber dann gefährlich vor das «Löwen»-Tor gekommen war, nutzte sieben Minuten vor Schluss die Möglichkeit zum Ausgleich und bestrafte damit die Münchner, die nach der Führung viel zu passiv agiert hatten.