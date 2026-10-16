Wochenende in Bayern bringt Regen statt goldener Sonne

München (dpa/lby) - Goldener Herbst ade: Das Wetter in Bayern gibt sich heute noch einmal versöhnlich, doch zum Wochenende zieht sich der Himmel zu – und es wird regnerisch und kühler. Wer draußen etwas vorhat und einen Ausflug plant, sollte der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge warme Kleidung einpacken und einen Schirm mitnehmen.

Heute bestimmt laut einem DWD-Meteorologen noch Hochdruck das Wetter. Gebietsweise liegt Nebel über dem Freistaat, an der Donau kann er sich bis zum Nachmittag halten. Doch sonst soll verbreitet die Sonne scheinen. «Abseits von dem Nebel und Hochnebel wird es freundlich», sagte der Wetterexperte. «Temperaturmäßig wird es recht mild.» Die Höchstwerte liegen demnach bei 15 bis 19 Grad, an den Alpen bei knapp 21 Grad. Bei andauerndem Hochnebel sollen es jedoch nur 10 bis 12 Grad werden.

Wo es im Bayern regnen soll – und wo auch mal die Sonne scheint

In der Nacht auf Samstag soll sich die Wetterlage dann umstellen: Der Hochdruckeinfluss nimmt ab und es nähert sich eine Kaltfront, die sich «zum Ende der Nacht im Nordwesten von Bayern mit ersten Tropfen bemerkbar» macht, wie der Meteorologe erläuterte. Im nördlichen Schwaben soll es tagsüber teils kräftig und lange regnen, im Tagesverlauf breitet sich der Regen nach Südosten aus. Vom Bayerwald bis zum Chiemgau soll es bis zum Abend trocken bleiben: «Sonne ist dann kein Thema mehr, es wird den ganzen Tag bedeckt.» Mit 10 bis 14 Grad, im Südosten bis 16 Grad, wird es kühler.

Am Sonntag soll der Regen nachlassen, in Franken und der Oberpfalz klingt er im Tagesverlauf ab. Südlich der Donau bleibt es laut dem Meteorologen trocken. Gegen Mittag sind demnach vor allem im Bayerischen Wald Richtung östlicher Alpenrand kurze Lücken mit zeitweiser Sonne möglich. Die niedrigsten Temperaturen werden in Schwaben erwartet, mit Werten von 8 bis 10 Grad. Sonst sollen die Höchstwerte, etwa in Niederbayern, bei 14 bis 16 Grad liegen.

Gute Bedingungen zum Drachensteigen

Für Kinder und Hobbypiloten hat der DWD-Meteorologe einen Tipp: Mäßiger Wind in den kommenden Tagen dürfte sich gut zum Drachensteigen eignen. «Was Drachensteigen angeht, könnte ich mir am Sonntag vorstellen, dass es vom Wind recht gut passt», sagte er. Doch auch hier gilt: beim Ausflug den Regenschirm nicht vergessen.