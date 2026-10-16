Zoll beschlagnahmt mehr als 18.000 Zigaretten

Landshut (dpa/lby) - Der Landshuter Zoll hat mehr als 18.000 mutmaßlich geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt. Sie wurden in einem Kleintransporter mit bulgarischem Kennzeichen auf der Autobahn 3 im Landkreis Deggendorf entdeckt, wie das Hauptzollamt in Landshut über den Fund vom vergangenen Wochenende mitteilte.

Die insgesamt 18.180 unversteuerten Zigaretten mit bulgarischen Steuerzeichen, die bei einer Polizeikontrolle entdeckt wurden, befanden sich in der Fahrerkabine in einem Kasten sowie im Motorraum.

Darüber hinaus stellten die Zöllnerinnen und Zöllner 190 Liter unversteuerten Dieselkraftstoff sicher. Davon befanden sich 65 Liter in einem Zusatztank, die übrigen 125 Liter in Kanistern.

Gegen den 59 Jahre alten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf insgesamt 3.955 Euro.