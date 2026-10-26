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Zwei Menschen bei Brand in Keller leicht verletzt
Das Landratsamt München warnte Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Grund war ein Feuer in einem Wohnhaus in Grünwald.
Grünwald (dpa/lby) - Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Grünwald (Landkreis München) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Brandursache und die Schadenshöhe seien derzeit unklar, teilte die Feuerwehr mit. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile und benachbarte Häuser wurde verhindert. Das Feuer hatte einen Großeinsatz der Feuerwehren und des Rettungsdienstes ausgelöst.
Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Warnmeldungen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurden zum Schutz der Bevölkerung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) sowie die Warn-Apps NINA und Katwarn veranlasst.