Zwei Unfälle hintereinander - sechs Verletzte

Aschaffenburg (dpa/lby) - Bei zwei aufeinander folgenden Unfällen auf der A3 bei Aschaffenburg sind sechs Menschen verletzt worden. Fünf Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein weiterer wurde leicht verletzt und benötigte keine weitere Behandlung. Wie schwer die übrigen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Am Abend war in der Nähe der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost ein Auto in ein anderes gekracht und hatte sich überschlagen. Ein Insasse wurde eingeklemmt. Im anderen Wagen wurden zwei Menschen verletzt. Als sich daraufhin ein Stau bildete, sei es wenige Minuten später zu dem zweiten Unfall gekommen, hieß es. Ein Auto fuhr am Stauende in einen anderen Wagen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Die Strecke war kurzzeitig voll gesperrt.