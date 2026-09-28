Zweite Bombe binnen weniger Wochen in Nürnberg entschärft

Nürnberg (dpa/lby) - In Nürnberg ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie wurde noch am Montag entschärft, wie die Stadt mitteilte. Arbeiter waren am Morgen bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände auf den 150 Kilogramm schweren Blindgänger gestoßen, wie es hieß.

Rund um den Fundort war ein Evakuierungsradius von 400 Metern festgelegt worden. Rund 234 Anwohner und Anwohnerinnen mussten ihre Häuser verlassen, 1.200 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Am Nachmittag durften sie zurückkehren. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte vor Ort.

Zweiter Bombenfund innerhalb kurzer Zeit

Erst Anfang August hatte ein Bombenfund auf dem Gelände für Aufsehen gesorgt, bei dem ein 112 Kilogramm schwerer Blindgänger entdeckt worden war. Für dessen Entschärfung mussten damals rund 2.000 Beschäftigte evakuiert und zeitweise sogar der Nürnberger Luftraum gesperrt werden.