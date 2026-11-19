München (dpa) - Der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat die Umstände des Zusammenbruchs von Trainer Vincent Kompany näher beschrieben. Der Funktionär des deutschen Fußball-Rekordmeisters berichtete bei einer Veranstaltung der «Abendzeitung München» von dem Training der zweiten Mannschaft des FC Bayern vor mehr als drei Wochen.

Kompany war als Zuschauer dabei. Der 40-Jährige hatte Dreesen zufolge dann einen so starken Krampfanfall, dass er sich beide Schultern verletzte. «Das kann man sich kaum vorstellen», sagte der Bayern-Boss. Nachwuchsspieler der Münchner seien bei dem Anblick «schockiert» gewesen. Die Partie des FC Bayern II wurde daraufhin auch verschoben. Kompany wurde an einer Schulter schon operiert, ein Eingriff an der anderen steht Dreesen zufolge dem Coach noch bevor.

In dieser Woche leitete der Belgier erstmals wieder das Training des FC Bayern. Wegen einer Schulterverletzung musste der linke Arm des Coachs durch eine Schlinge gestützt werden. Am Freitag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wird Kompany, der eine Hirnhautreizung überstanden hat, den FC Bayern erstmals seit seinem Zusammenbruch auch wieder von der Seitenlinie aus betreuen.