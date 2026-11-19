Las Vegas (dpa) - Der noch amtierende Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat wie andere Fahrer aus der Königsklasse kein Problem mit den abschließenden Saisonrennen in der vom Iran-Krieg betroffenen Region. «Ich freue mich darauf, aus meiner Sicht bin ich fein damit», sagte der McLaren-Pilot vor dem Grand Prix in Las Vegas.

Die Formel 1 will am 29. November in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Saison wie geplant im Nahen Osten zu Ende bringen. Wegen des anhaltenden Iran-Krieges war das in den vergangenen Monaten immer wieder infrage gestellt worden. «Aus meiner Sicht gibt es keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass der Sport uns in Gefahr bringen würde», sagte Norris.

Ähnlich äußerte sich auch Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. «Ich habe nicht alle Informationen. Also hoffe ich, dass sie die richtige Entscheidung treffen, das ist alles, worauf du dich verlassen kannst», sagte der Niederländer. «Was man in den Nachrichten sieht, sind nur fünf Prozent dessen, was tatsächlich passiert. Also verlässt du dich manchmal auf die Informationen von den Leuten weiter oben. So einfach ist das.»

Bottas: Die Formel 1 entscheidet, weil es einen Plan gibt

Der Finne Valtteri Bottas sagte: «Wenn die Formel 1 entscheidet, dass wir dahin gehen, dann weil sie einen Plan haben oder davon ausgehen, dass wir sicher sein werden.»

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat die Formel 1 die Veranstalter in der Emilia-Romagna in Italien und die Teams darüber informiert, dass Imola nicht als Ersatzkurs benötigt werde. Die Motorsport-Königsklasse hatte vor Wochen begonnen, als Plan B in Imola Vorbereitungen für einen Grand Prix im Dezember zu treffen. Das in Erwägung gezogene Heimspiel für den neuen Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes ist nun aber vom Tisch.