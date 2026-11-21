München (dpa) - Die Rückkehr von Vincent Kompany auf die Trainerbank war nach dem Frust-Unentschieden des FC Bayern und dem Schock um Harry Kane kein Thema mehr. Am Abend der schweren Verletzung des Weltfußballers beim 1:1 gegen den 1. FC Köln und den immerhin weniger großen Sorgen um Michael Olise verschärfte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge auch noch die Debatte um Jamal Musiala. Vor der heutigen Jahreshauptversammlung sorgen die Aussagen des langjährigen Vorstandschefs und die Ausfälle der nächsten Offensivstars für Wirbel beim deutschen -Rekordmeister.

Harry Kane: Der Weltfußballer ist beim FC Bayern nicht zu ersetzen. Umso schwerer wiegt der Ausfall des 33-Jährigen, der wegen eines Risses der Syndesmose am linken Bein monatelang ausfallen wird. Kurz nach dem Spiel wurde laut Sportvorstand Max Eberl noch abgewogen, ob Englands Nationalmannschaftskapitän operiert werden sollte oder nicht.

«Es sind gerade die Spieler, die den Unterschied ausmachen in der Offensive, schwerer verletzt. Das tut uns wirklich extrem weh. Aber wir können jetzt nicht groß lamentieren», sagte Eberl. Die ersten Kane-Alternativen Serge Gnabry und Ismael Saibari sind aktuell auch verletzt. Immerhin kehrt Luis Díaz bald zurück.

Jamal Musiala: Kane, Gnabry, Saibari und Díaz sind verletzt - wie wichtig könnte da jetzt Musiala werden? Doch um einen Topverdiener mit Vertrag bis 2030 ist eine heikle Debatte entbrannt. Im Kern steht die Frage, wie gut der Nationalspieler nach seinen gesundheitlichen Problemen überhaupt wieder wird und ob dieses sportliche Niveau zu seinem hohen Gehalt passt.

«Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt. Und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet», sagte Rummenigge nach dem Köln-Spiel bei Sky. «Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur. Weil dann sind diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar.»

Musiala, der gegen Köln ein kurzes Comeback feierte, hatte nach zwei Zusammenbrüchen bei Testspielen im August eine neurologische Dysfunktion mit kurz auftretenden Absencen öffentlich gemacht. Während Aufsichtsrat Rummenigge und zuvor Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Rückkehr zu alter Leistungsfähigkeit anzweifeln, sieht Eberl das anders. «Dass der Verein Sorge hat, das kann ich verstehen. Wir im Sport haben eine andere Überzeugung», sagte Eberl deutlich.

Michael Olise: Erst lag Kane am Boden, wenig später Olise. Auch der Franzose verließ nach seiner vorzeitigen Auswechslung die Allianz Arena verletzt. Wegen einer Prellung des Vorfußes soll der französische Offensivspieler in den kommenden Tagen behandelt werden. Mindestens sein Mitwirken in Lille ist fraglich.

«Jetzt ist ein Bayern-Moment. Für die Spieler, die wir noch haben, müssen wir jetzt das beste Umfeld schaffen», meinte Kompany, der einen Monat nach seinem Zusammenbruch im Zusammenhang mit einer Hirnhautreizung auf die Trainerbank zurückgekehrt war. Trotz der großen Verletzungsmisere mochte der 40-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht über Wintertransfers spekulieren. «Ich will null Prozent darüber sprechen, was in zwei Monaten passieren muss.»

Alphonso Davies: Nicht nur reihenweise Offensivstars sind verletzt, auch der in Brasilien weilende Kapitän Manuel Neuer und Außenverteidiger Davies fehlen. Nach der Muskelverletzung des Kanadiers erklärte dessen Nationalcoach Jesse Marsch, dass er den Eindruck habe, «dass Bayern sich einen Dreck um die kanadische Nationalmannschaft schert».

Angesprochen darauf kniff Eberl die Lippen zusammen: «Manchmal ist Schweigen besser.» Man habe die Aussagen mitbekommen. «Aber wir werden nicht darauf reagieren. Indem wir nicht darauf reagieren, reagieren wir.»