München (dpa) - Harry Kane ist nach seiner schweren Verletzung noch in der Nacht operiert worden. Das teilte der FC Bayern via X, vormals Twitter, mit. Der Eingriff nach seinem Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk sei erfolgreich gewesen. Kane werde nun sein Rehaprogramm beginnen, hieß es weiter: «Gute und schnelle Genesung, Harry!»

Der deutsche Fußball-Rekordmeister verkündete die erfolgreiche Operation fast zeitgleich zum Beginn der Jahreshauptversammlung in München. «Wir sind uns sicher, dass du noch stärker zurückkommst», richtete Bayern-Präsident Herbert Hainer zum Auftakt der Versammlung aufmunternde Worte an den abwesenden Topstürmer.

Kane: Eine Möglichkeit, Durchhaltevermögen zu beweisen

Kane meldete sich mit einem Bild aus dem Krankenbett bei Instagram: «Die Höhen und Tiefen des Lebens! Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Durchhaltevermögen zu beweisen und mich bis 2027 weiter zu verbessern. Ich werde frisch und bereit zurückkommen, um die entscheidende Phase der Saison in Angriff zu nehmen!», schrieb der Toptorjäger. Kane zitierte dann seinen Kumpel, den ehemaligen NFL-Star Julian Edelman. Der habe ihm gesagt: «Schwere Zeiten gehen vorbei, starke Menschen bleiben.»

Am Abend vorher hatte sich der 33 Jahre alte Kane die Verletzung beim 1:1 daheim gegen den 1. FC Köln zugezogen. Der Ballon-d'Or-Gewinner wird monatelang ausfallen. Bei der Syndesmose handelt es sich um eine Verbindung zwischen zwei Knochen. Sie besteht aus Bindegewebe.