Turin (dpa) - Spaniens Tennis-Ass Carlos Alcaraz hat mit etwas Mühe das Finale der ATP Finals erreicht. Der größte Titelrivale von Alexander Zverev setzte sich im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) durch.

Alcaraz (23) trifft im Showdown um die ATP-Krone am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Weltranglistenersten Zverev aus Hamburg und dem Russen Daniil Medwedew. Das Match findet am Abend (20.30 Uhr/Sky) in der Inalpi Arena in Turin statt. Zverev will beim Prestigeevent der acht besten Spieler des Jahres zum dritten Mal nach 2018 und 2021, als er am Ende auch den Titel gewann, ins Finale einziehen.

Er werde sich das Zverev-Match «natürlich anschauen», verriet Alcaraz nach seinem Halbfinalsieg: «Ich bin einfach nur glücklich, im Finale zu stehen und mir selbst die Möglichkeit zu geben, großartiges Tennis zu spielen und hoffentlich die Trophäe in den Händen zu halten.»

Alcaraz erneut dick bandagiert

Zunächst sah es nicht so aus, als könne Alcaraz seine Siegesserie auf nun 13 Matches ausbauen. Gleich sein erstes Aufschlagspiel gab er ab, den Rückstand konnte er im ersten Satz nicht mehr aufholen. Ab dem zweiten Satz machte der Vorjahresfinalist jedoch weniger Fehler, seine Grundlinienschläge hatten eine bessere Länge. Im Tiebreak des dritten Satzes war Alcaraz spielerisch und auch mental klar besser als Shelton.

Der siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinner spielte erneut mit einer dicken Bandage am linken Oberschenkel und einem kleineren Tape unterhalb des rechten Knies. Der Spanier hatte sich nach seinem zweiten Gruppenmatch gegen Medwedew einer MRT-Untersuchung unterzogen. Welche Beschwerden ihn genau plagen, wollte Alcaraz öffentlich nicht preisgeben.