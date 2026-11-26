Gummersbach (dpa) - Der spektakuläre Wechsel von Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff zum VfL Gummersbach ist perfekt. Nach tagelangen Spekulationen bestätigten die Oberberger die Verpflichtung des 35-Jährigen zur Saison 2028/29. Wolff erhält beim VfL einen Vierjahresvertrag bis 2032. Bereits am Vorabend hatte sein aktueller Club THW Kiel den Abschied des Nationaltorhüters nach Ablauf seines Vertrags im Sommer 2028 verkündet.

«Heute ist ein großer Tag für den VfL Gummersbach. Das ist auf jeden Fall ein Riesenmeilenstein», sagte Geschäftsführer Christoph Schindler und sprach von einem der größten Transfers der Vereinsgeschichte. «Wir haben vor vier Jahren noch in der zweiten Liga gespielt, haben uns jetzt in den Europapokal vorgearbeitet und können einen Transfer realisieren, von dem wir damals nicht einmal zu träumen gewagt hätten.»

Wolff will mit Gummersbach Meister werden

Der Nationaltorhüter verfolgt mit seinem künftigen Arbeitgeber ambitionierte Ziele. «Ich möchte meine Karriere nicht ohne deutschen Meistertitel beenden und das auch gerne mit dem VfL Gummersbach erreichen», sagte Wolff. Besonders beeindruckt habe ihn die Mentalität der Mannschaft von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson.

«Der VfL Gummersbach hat großes Potenzial und ich denke, dass ich deswegen genau an der richtigen Adresse bin», sagte der 199-malige DHB-Spieler weiter. Den Verantwortlichen sei es in den vergangenen Jahren gelungen, den Traditionsverein wieder dahin zu führen, wo er hingehöre. Nun wolle er seinen Teil dazu beitragen, dass der Weg weiter nach oben führt und wieder Titel nach Gummersbach geholt werden.

Zahlreiche Erfolge mit der Nationalmannschaft

Wolff war im Sommer 2024 vom polnischen Spitzenclub Kielce nach Kiel zurückgekehrt. Dort stand er bereits von 2016 bis 2019 unter Vertrag. Seine ersten Stationen im Profihandball waren der TV Großwallstadt und die HSG Wetzlar.

Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann Wolff 2016 den EM-Titel sowie Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. 2024 in Paris führte er die DHB-Auswahl zu Olympia-Silber, in diesem Jahr wurde er Vize-Europameister. «Er ist einer der besten Torhüter der Welt», sagte sein künftiger Trainer Sigurdsson. «Dass er nach Gummersbach kommt, ist natürlich eine Riesensache für uns.»