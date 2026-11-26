Mailand (dpa) - Gut gekämpft und doch verloren. Der VfB Stuttgart scheiterte bei seiner 0:2 (0:0)-Niederlage bei Inter Mailand nicht nur an abgezockten Italienern, sondern auch mal wieder an der eigenen Ladehemmung vor dem gegnerischen Tor. Ein «Wahnsinn» und «wie verhext» sei das derzeit mit der Chancenverwertung, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. «Dranbleiben, ruhig bleiben, aus den Dingen lernen» müsse seine Mannschaft jetzt, forderte der Coach, dem die öffentliche Bewertung der Lage beim VfB aber zu negativ ist.

In der Fußball-Bundesliga habe man zuletzt immerhin sieben Punkte aus drei Spielen geholt, rechnete Hoeneß bei DAZN vor. Mitunter komme ihm die Stimmung so vor, als seien es null Punkte gewesen. Besonders das 0:0 bei Aufsteiger FC Schalke 04 am vergangenen Samstag hatte den Schwaben Kritik eingebracht. In Mailand kassierten sie am Mittwochabend eine Niederlage, die gegen Italiens Meister und Pokalsieger zwar verschmerzbar ist. Und dennoch war es ein Dämpfer im Dauerregen. Einer, der sich vermeidbar anfühlte.

Seimen: Inter wollte das Tor mehr

Die Stuttgarter spielten ordentlich mit, aber wieder nicht effizient genug. Vorn habe wieder mal «die letzte Präzision, der letzte Pass, die letzte Genauigkeit gefehlt», monierte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Bei Inter dagegen war laut VfB-Torhüter Dennis Seimen «der Wille mehr da, das Tor schießen zu wollen». Da müsse seine Mannschaft «eine Schippe drauflegen», sagte der Youngster, der sich aber auch zuversichtlich zeigte, «dass wir wieder mehr Tore schießen».

Der Knoten werde irgendwann wieder platzen, meinte auch Stürmer Ermedin Demirovic, der den formschwachen und zunächst auf der Bank sitzenden Deniz Undav als Kapitän vertreten hatte. «Wir dürfen nicht zu viel verkopfen.»

Wohlgemuth wundert sich über Schiedsrichter

Hinten leitete schließlich ein Handspiel von Nationalspieler Josha Vagnoman die Niederlage ein. Ein «ganz klarer Elfmeter» sei das gewesen, sagte Sportchef Wohlgemuth ganz offen. Darüber, dass der Schiedsrichter sich die Szene noch am Bildschirm ansehen musste, habe er sich «sogar ein Stück weit gewundert». Petar Sučić verwandelte (57.), Lautaro Martínez (74.) legte später noch nach.

Trotz der zweiten Pleite nacheinander liegt der VfB in der Königsklasse weiter auf K.o.-Runden-Kurs. «Sieben Punkte nach drei Spielen haben mir wesentlich besser gefallen als sieben Punkte nach fünf Spielen», sagte Wohlgemuth zwar. Dennoch sei man nach wie vor in einer «guten Ausgangsposition». In den kommenden Champions-League-Heimspielen gegen Bayern-Bezwinger OSC Lille und gegen Brügge müsse man aber punkten, forderte er.