Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang ist wegen verpasster Dopingtests bis 7. Oktober 2027 gesperrt worden. Dies ist das Ergebnis einer «Vereinbarung zur Streitbeilegung» zwischen der 28-Jährigen von Eintracht Frankfurt, der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, der Nationalen Anti-Doping-Agentur Nada und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), wie die Nada und der DFB mitteilten. Freigang verpasst damit auch die WM im kommenden Jahr in Brasilien.

Freigang hat demnach zwischen dem 11. März 2025 und dem 23. Februar 2026 drei Meldepflicht- beziehungsweise drei Kontrollversäumnisse begangen. Damit verstieß sie gegen den Artikel 2.4 des Welt-Anti-Doping-Codes und den entsprechenden nationalen Anti-Doping-Bestimmungen.

Die 16-monatige Sperre beginnt mit der Benachrichtigung durch den DFB am 8. Juni 2026. Vom 8. Oktober 2027 an darf sie wieder an Spielen teilnehmen, zwei Monate vorher am Mannschaftstraining. Die persönlichen Wettkampfergebnisse der 28-Jährigen seit dem 23. Februar werden demnach annulliert. Auf die Spielwertungen des deutschen Nationalteams und Bundesligist Eintracht Frankfurt, wo die Angreiferin unter Vertrag steht, hat der Vergleich keine Konsequenzen, hieß es in der Mitteilung.

Viel Aufsehen in der Fußball-Szene

Der Fall hat für viel Aufsehen im Fußball gesorgt: Freigang ist Kapitänin der Eintracht. Sie gehört zudem seit vielen Jahren zum Kader des Nationalteams und hat bisher 45 Länderspiele (17 Tore) bestritten. Suspendiert war Freigang nicht, sie trainierte und spielte zuletzt auch für Frankfurt.

Innerhalb von zwölf Monaten soll Freigang dreimal für eine Kontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort gewesen sein. Dies hatte die Nada im Juni bekanntgegeben. Als Nationalspielerin gehört Freigang zum sogenannten Registered Testing Pool (RTP), für den die strengsten Meldepflichten gelten.

Theoretisch war eine Sperre bis zwei Jahre möglich

Diese sogenannten Strikes sind ein Verstoß gegen die Meldepflicht, der laut Nada in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren führt.

Freigang hatte sich Anfang Juni kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe zum Verfahren wegen möglicher Melde- beziehungsweise Kontrollversäumnisse geäußert. «Gegen mich besteht und bestand zu keinem Zeitpunkt ein Dopingverdacht», schrieb die Olympia-Dritte von 2024 und EM-Zweite von 2022 in einem Instagram-Post.

«Unstimmigkeiten bzw. Missverständnisse»

«Bei den verpassten Kontrollen handelt es sich nicht um bewusst vermiedene Kontrolltermine, sondern um Unstimmigkeiten bzw. Missverständnisse in den täglich zu aktualisierenden und umfassenden Angaben, die wir als Nationalspielerinnen tages- und stundenaktuell im System zu aktualisieren haben», so Freigang weiter.

Die nun vereinbarte Sperre ist für die bislang nie mit Doping oder auch verpassten Kontrollen auffällig gewordene Frankfurterin ein herber Rückschlag. Bei der Eintracht ist Freigang absolute Leistungsträgerin, ihr Vertrag läuft bis Sommer 2027. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien ist für sie damit ausgeschlossen, sie hatte aber in der DFB-Auswahl zuletzt keinen Stammplatz.

Tränen im Nationalteam und bei der Eintracht

Freigang war im Oktober für die beiden Länderspiele gegen Australien (4:2) und Japan (2:1) von Bundestrainer Christian Wück in den Kader zurückgeholt worden. «Laura ist spielberechtigt, sie hat mit sportlichen Leistungen überzeugt - deswegen ist sie dabei», sagte Nia Künzer, DFB-Direktorin Frauenfußball. Die Frankfurterin wurde aber nur beim Sieg gegen Australien in Karlsruhe in der 89. Minute eingewechselt.

Bei einer Ehrenrunde nach der Partie gegen Japan in Bremen brach Freigang in Tränen aus. «Das Leben ist manchmal hart, das Leben ist manchmal schwierig und das Leben ist manchmal traurig - und dann kann man sich nicht immer zusammenreißen», erklärte sie später. Eine ähnlich emotionale Szene gab es auch, als Freigang im Bundesliga-Spiel der Frankfurterinnen gegen den VfL Wolfsburg ausgewechselt wurde.

Südamerika-Reise wegen Infekts abgesagt

Trotz des laufenden Verfahrens nominierte Wück die Offensivspielerin im November auch für die Südamerika-Reise der DFB-Frauen mit Spielen in La Plata gegen Argentinien an diesem Montag und in Rio de Janeiro am 4. Dezember gegen Peru. Freigang sagte aber am Montag ab. Offizielle Begründung des DFB: grippaler Infekt.