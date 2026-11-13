Mauricio Pochettino neuer Trainer von Manchester United

Manchester (dpa) - Mauricio Pochettino wird wie erwartet neuer Cheftrainer von Manchester United. Das gab der kriselnde Premier-League-Club bekannt. Der 54 Jahre alte Argentinier folgt auf Michael Carrick, von dem sich der Club am Vortag getrennt hatte.

«Der Verein hat mit dem US-Fußballverband eine Vereinbarung getroffen, wonach Mauricio und sein Stab nach Erfüllung ihrer Aufgaben bei der US-Herren-Nationalmannschaft freigestellt werden», teilte der englische Traditionsclub mit. Der Vertrag gelte ab dem 18. November.

Pochettino soll die US-Nationalmannschaft am Samstag und am Dienstag in zwei Spielen gegen Haiti noch betreuen. Zuletzt hatte er das Team bei der WM im eigenen Land ins Achtelfinale geführt.

Zuvor hatten Sky News und «The Athletic» berichtet, dass sich Man United und der bisherige US-Coach Pochettino geeinigt hätten. Demzufolge unterschrieb er einen Vertrag mit einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Der Club machte dazu in seiner Mitteilung keine Angaben.

Abstiegsgefahr beim 20-maligen Meister

Pochettino übernimmt das Team auf einem Abstiegsplatz. Mit nur einem Sieg aus zehn Spielen hatte der 20-malige Meister den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren hingelegt. Nach dem 4:4 gegen Aston Villa am vergangenen Sonntag ist United Tabellen-18.

Carrick hatte das Team erst im Januar als Nachfolger von Ruben Amorim übernommen und auf Platz drei zurück in die Champions League geführt. Im Mai hatte er einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Pochettinos erstes Spiel als United-Trainer wird das Auswärtsspiel beim Erzrivalen FC Liverpool am 22. November. Er ist bereits der achte Chefcoach von Manchester United seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson 2013. Dazwischen gab es mehrere Interimstrainer.

Pochettino mit viel Premier-League-Erfahrung

Mauricio Pochettino hat in der Premier League bereits den FC Southampton, Tottenham Hotspur und den FC Chelsea trainiert. Außerdem gewann er mit Paris Saint-Germain die französische Meisterschaft und den Coupe de France. «Pochettino hat in verschiedenen Ligen konstant auf höchstem Niveau gespielt», schrieb Manchester in der Mitteilung.

Bei United galt der Argentinier schon in den vergangenen Jahren als Wunschkandidat. Zunächst war auch der frühere Bundestrainer Julian Nagelsmann in britischen Medien gehandelt worden.