Wer schießt das erste Stürmertor für Klopp?

Belgrad (dpa) - Florian Wirtz hat allen Stürmern in der Fußball-Nationalmannschaft etwas voraus. Er hat unter Jürgen Klopp als Bundestrainer schon ein Tor geschossen. Der Mittelfeldstar vom FC Liverpool, der, Zufall oder nicht, auch im Club in England einen Formanstieg konstatiert, seitdem er Anfang Oktober unter Klopp bei der DFB-Elf im Einsatz war, traf beim 2:0 im Hinspiel gegen Serbien zum Endstand.

Die anderen beiden Tore für Deutschland in bislang vier Länderspielen unter Klopp schossen in Tom Bischof und Felix Nmecha ebenfalls zwei Mittelfeldspieler. Endet diese Nullerserie der Angreifer heute (20.45 Uhr/RTL) im Rückspiel in Belgrad gegen Serbien im vorletzten Spiel der Nations-League-Gruppenphase?

Wirtz, als Zehner der Strippenzieher und Vorbereiter im Zentrum, meint, dass alle drei Angreifer absolute Stärken haben.

Kai Havertz

Beim FC Arsenal hat sich der 27-Jährige gerade zum deutschen Topscorer der Premier League gekürt. Kein deutscher Angreifer traf häufiger in Englands Topklasse. Auch im aktuellen DFB-Aufgebot ist Havertz mit 25 Toren in 63 Länderspielen der erfolgreichste Angreifer. Gegen Serbien ist mit seinem Startelfeinsatz zu rechnen. Für Wirtz wäre das nur logisch. «Kai ist sehr variabel, kann auf den Flügel rücken, kann ins Zentrum kommen, er macht gute Tiefenläufe», sagte er.

Niclas Füllkrug

Beim ersten öffentlichen Auftritt beim DFB-Comeback lobte der Werder-Stürmer seinen Konkurrenten Havertz. Respekt habe er vor dessen Leistung in England. Für Füllkrug selbst lief es bei West Ham United weniger gut. Dafür ist in Bremen wieder alles toll. Bester Bundesliga-Torjäger ist er aktuell. Und die beste Torquote hat Fülle mit 14 Treffern in 24 Länderspielen auch. «Fülle ist in der Box immer präsent, einfach ein richtiger Stürmer, der vorn immer Alarm macht, der auch immer Tore macht», sagte Wirtz.

Younes Ebnoutalib

Der Frankfurter ist der Frischling im Angriffstrio. Bei der Eintracht trifft er regelmäßig und Klopp schätzt die hohe Laufbereitschaft, das permanente Anlaufen der Gegnerabwehr. Bei seinen ersten beiden Länderspielen Ende September war der 23-Jährige mit großem Einsatz dabei, doch sowohl in Holland als auch gegen Griechenland fehlte noch der Output. «Younes ist, wie sage ich das am besten, er ist ein sehr guter Zocker, er kann mit dem Ball am Fuß sehr viel machen», sagte Wirtz.